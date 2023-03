Lazio-Roma: sold out i settori riservati ai tifosi giallorossi (FOTO)

Il Derby della Capitale si avvicina, infatti mancano solamente sei giorni al match in programma domenica 19 marzo alle ore 18. L'attesa è enorme e come sempre i tifosi della Roma non mancheranno a un appuntamento così importante. Come si apprende dal sito della biglietteria online, i supporter giallorossi hanno già acquistato tutti i tagliandi dei settori a loro riservati. Restano però ancora disponibili alcuni biglietti per la Tribuna Tevere (destinata ai tifosi della Lazio) e per la Tribuna Monte Mario.