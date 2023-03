Lazio-Roma: dalle 10 è scattata la prelazione per gli abbonati. Biglietti a 45 euro

Dalle 10 di questa mattina è scattata la fase prelazione dedicata agli abbonati per acquistare un biglietto per il prossimo derby, in programma domenica 19 marzo alle 18. I possessori di abbonamento potranno far valere la loro prelazione fino al 7 marzo, poi dalle 10 dell'8 scatterà l'eventuale vendita libera in caso di rimanenza di tagliandi. Il prezzo per il biglietto è di 45 euro.

Questa la nota pubblicata dalla Roma sul proprio sito ufficiale:

PREVENDITA ABBONATI AS ROMA 2022/23

Gli abbonati AS Roma di CURVA SUD CENTRALE e LATERALE potranno esercitare il diritto di prelazione nei suddetti settori, sino ad esaurimento posti disponibili, dalle ore 10.00 di venerdì 3 marzo alle ore 18.00 di martedì 7 marzo 2023.

Per esercitare la prelazione, solo online su sito ufficiale Vivaticket SS Lazio, sarà sufficiente inserire il PNR nel campo “Codice Coupon” in fase di acquisto.

Ogni abbonato potrà acquistare un biglietto per singola transazione.

La scelta del posto e del settore saranno libere, pertanto non sarà garantita la conferma del posto/settore dell’abbonamento.

Si ricorda di selezionare i seguenti settori al momento dell’acquisto:

Curva Maestrelli per Curva Sud Centrale

Distinti Sud Ovest Ospiti per Curva Sud Laterale

Settore DISTINTI SUD EST (INGR. 22/24)

Gli abbonati AS Roma di CURVA NORD, DISTINTI SUD, TRIBUNA TEVERE e TRIBUNA MONTE MARIO potranno esercitare il diritto di prelazione nel settore Distinti Sud Est, sino ad esaurimento posti disponibili, dalle ore 10.00 di venerdì 3 marzo alle ore 18.00 di martedì 7 marzo 2023.

Il settore Distinti Sud Est non sarà disponibile in prelazione agli abbonati di Curva Sud Centrale e Laterale.