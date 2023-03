Biglietti: sold out a un passo per le gare contro Real Sociedad e Sassuolo. Raggiunta quota 23mila per la Femminile in Champions

L'amore dei tifosi della Roma non si ferma. Nelle prossime due gare allo Stadio Olimpico sono infatti attesi più di 120mila spettatori: contro la Real Sociedad (domani alle ore 18:45) sono stati staccati 60.788 biglietti e sono rimasti in vendita solamente gli ultimi tagliandi disponibili. Dopo l'impegno di Europa League, i giallorossi torneranno in campo domenica 12 marzo alle 18 contro il Sassuolo e anche in questo caso lo stadio è praticamente sold out: ad oggi si contano 60.350 persone.

Grande entusiasmo anche per la Roma Femminile in Champions League. Le ragazze di Alessandro Spugna sfideranno il 21 marzo alle ore 21 allo Stadio Olimpico il Barcellona nel match valido per i quarti di Champions League e per il momento si registrano 23mila biglietti venduti.

LR24