Roma-Hellas Verona, Stadio Olimpico sold out: cancelli aperti alle 18:15 (COMUNICATO)

Domani sera alle ore 20:45 la Roma affronterà l'Hellas Verona nella partita valida per la ventitreesima giornata di Serie A. Il teatro del match sarà lo Stadio Olimpico, sold out per l'ennesima volta. La società giallorossa ha comunicato sul proprio sito le info per i tifosi che si recheranno all'impianto: "La Roma si rituffa sul campionato e lo fa con la spinta degli oltre 60 mila tifosi che domenica sera la sosterranno all'Olimpico contro il Verona.

I cancelli dell'Olimpico apriranno alle ore 18:15. Il consiglio è sempre quello di arrivare almeno 90 minuti prima del fischio di inizio (ore 20:45). Su viale delle Olimpiadi sarà allestito un punto di assistenza per qualsiasi necessità. Dalle 17:15 fino all'inizio del match sarà a vostra disposizione anche il Contact Center AS Roma (06.89386000). Sempre alle ore 18:15 aprirà l'AS Roma Store su viale delle Olimpiadi, dove potrete scoprire tanti prodotti esclusivi. Come quelli della Dybala Collection!

Toyota Fan Zone

Dalle 18:15 potrete anche immergervi nelle fantastiche attività della Toyota Fan Zone, nel piazzale che si trova tra la Curva Sud e la Tribuna Tevere. Dalle Photo Opportunities al Toyota Training Kit, in questo nuovo village potrete divertirvi prima di entrare allo Stadio! "Unstoppable" - "Superiamo gli ostacoli"

Anche per Roma-Verona è presente “Unstoppable”, che rappresenta un potenziamento di "Superiamo gli Ostacoli", il progetto realizzato assieme a Protezione Civile Arvalia per consentire ai tifosi con disabilità di raggiungere comodamente l'Olimpico. “Unstoppable”, che nasce dalla collaborazione tra AS Roma e Gruppo Toyota, Main Global Partner del Club, con i marchi Toyota, Lexus e KINTO, punta a offrire un servizio di trasporto in piena armonia con i valori di sostenibilità ed inclusività che accomunano AS Roma e il Gruppo Toyota. Il servizio prevede il trasferimento gratuito a bordo dei veicoli Toyota verso lo Stadio dei tifosi con disabilità e dei volontari dell’associazione Arvalia, che si occuperanno di accompagnare i tifosi, di offrire assistenza nel corso di tutta la partita e di organizzare il loro rientro verso le abitazioni. Le prenotazioni possono essere effettuate dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18, ed esclusivamente entro le 14 nel giorno pre gara, da tutti coloro in possesso di un biglietto del match o di un abbonamento. In fase di prenotazione, il tifoso dovrà indicare la titolarità del biglietto/abbonamento e il settore di riferimento (se Tribuna Tevere o Monte Mario). Per prenotare il servizio basta contattare il seguente recapito telefonico, attivo 24 ore su 24: 351.8484045. Per ulteriori informazioni, è possibile inviare una mail a: trasportodisabiliroma@gmail.com

Parcheggi disabili