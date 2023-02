LAZIO-ROMA: info biglietti. Da venerdì al via la prelazione per gli abbonati

Il 19 marzo alle 18.00 andrà in scena il derby, valido per la 27esima giornata di campionato. La Roma ha pubblicato sul sito le informazioni per i tifosi per assistere alla stracittadina:

Si avvicina Lazio-Roma! Per l'acquisto dei biglietti del Derby, in calendario domenica 19 marzo alle 18, sono previste due fasi: la prelazione per gli Abbonati e la eventuale vendita libera.