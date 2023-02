Biglietti: per Roma-Verona Olimpico sold out. Quasi tutto esaurito anche col Salisburgo

Domani la Roma affronterà in trasferta il Salisburgo nella gara d'andata dei playoff di Europa League, poi domenica sera allo Stadio Olimpico ospiterà il Verona prima del ritorno, sempre in casa, con la squadra austriaca in programma giovedì prossimo. Per domenica l'Olimpico col Verona registra il tutto esaurito, mentre per il ritorno con il Salisburgo è quasi sold out. La nota del club:

L'Olimpico è di nuovo sold out! Non c'è più un posto libero per la partita con il Verona, in agenda domenica 19. Ma siamo prossimi al tutto esaurito anche per Roma-Salisburgo, in calendario giovedì 23.

In appena quattro giorni lo Stadio farà quindi registrare 120.000 presenze!

Per la sfida con il Verona, resterà aperta la rivendita degli Abbonati Plus: il consiglio è quello monitorare sempre la pagina biglietti. Sono inoltre ancora disponibili alcuni posti Premium.

Se Roma-Verona è sold out, restano invece pochi biglietti per Roma-Salisburgo, ritorno dei playoff di Europa League. Chi non vuole far mancare il proprio sostegno, deve fare in fretta.

I biglietti degli altri match

Dopo la gara con il Salisburgo, la Roma giocherà nuovamente in casa il 5 marzo alle 20:45 con la Juventus e il 12 marzo alle 18 con il Sassuolo. Per questi due incontri c'è ancora disponibilità.

Ricordatevi che c'è sempre la possibilità di risparmiare sul prezzo del singolo match: basta acquistare uno dei Pack in vendita!

Pack 3 Partite: Con Sassuolo , Sampdoria e Udinese, a partire da 42€

Pack 2 Partite: Con Udinese e Milan, a partire da 69€

Con Udinese e Milan, a partire da 69€ Pack 2 Partite: Con Inter e Salernitana, a partire da 69€

Una sola voce con il Barcellona

La Roma è una sola. E una sola sarà la voce che s'alzerà dall'Olimpico il 21 marzo alle 21, quando lo Stadio ospiterà per la prima volta una partita della nostra squadra femminile. E che partita: Roma-Barcellona, andata dei quarti di UEFA Women's Champions League! A cinque anni dalla leggendaria rimonta della squadra maschile, la Roma ritrova il Barcellona sulla propria strada.

Per questo impegno storico, la Società ha deciso di concedere un biglietto omaggio a tutti gli Abbonati Serie A o Coppe. Chi non è Abbonato, può acquistare il proprio tagliando a partire da 5€.

Sosteniamo la nostra squadra femminile: sosteniamo la Roma!

(asroma.com)

VAI ALLA NOTA UFFICIALE