Il ritorno in campo della Roma in Europa League si avvicina e anche i tifosi non vogliono perdere l'occasione. Il 16 febbraio alle ore 20:45 gli uomini di José Mourinho affronteranno in trasferta il Salisburgo nel match valido per l'andata dei playoff e i 1500 biglietti disponibili per il settore ospiti sono stati polverizzati in pochissime ore. La vendita era partita quest'oggi alle ore 12 e in meno di una giornata sono già terminati, come si può vedere sul sito ufficiale del club capitolino.