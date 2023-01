Biglietti: oltre 50mila spettatori con Cremonese, Verona, Salisburgo e Juve

Ancora una volta l'amore dei tifosi della Roma riempirà lo Stadio Olimpico per le gare interne della formazione di José Mourinho. Secondo quanto appreso, per la sfida contro la Cremonese di Coppa Italia, prevista per il 1° febbraio, saranno oltre 50mila i sostenitori presenti allo stadio. Per Roma-Empoli (sabato 4 febbraio) mancano meno di 3mila biglietti per raggiungere il sold out, mentre col Verona (domenica 19 febbraio) saranno 55mila gli spettatori. E ancora con il Salisburgo, nel ritorno dei playoff di Europa League in scena il 23 febbraio, saranno 56.500 i tifosi sugli spalti, mentre con la Juventus in campionato (domenica 5 marzo) per ora è stata raggiunta quota oltre 51mila (la vendita libera dei tagliandi è partita oggi alle 12.00).

LR24