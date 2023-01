Biglietti: dalle 16 di oggi in vendita il pack per le sfide casalinghe con Sassuolo, Sampdoria e Udinese a partire da 14 euro a match (COMUNICATO)

RIDUZIONI

• DISABILI o INVALIDI 100% + ACCOMPAGNATORE - Il ridotto, per le persone disabili su sedia a rotelle o Invalidi al 100% con accompagnatore (42€), sarà acquistabile esclusivamente contattando il Contact Center AS Roma Tel. 06.89386000 (dal lunedì al venerdì, orario 9.00-18.30).

Per accedere alla tariffa ridotta occorre essere in possesso di una documentazione che attesti la disabilità al 100% e il diritto di accompagno. Verranno emessi due biglietti, uno per la persona con disabilità e uno per il suo accompagnatore.

• RIDOTTO UNDER 16 - La riduzione Under 16 è riservata a tutti coloro che non hanno ancora compiuto 16 anni. In fase d’acquisto, la riduzione deve essere selezionata nell’apposito menù a tendina.

Potranno essere acquistati biglietti Under 16 esclusivamente nei settori contrassegnati dall’icona.