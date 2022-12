Roma-Bologna, venduti oltre 45mila biglietti. Per il match contro il Salisburgo già raggiunta quota 55mila

L'entusiasmo per la Roma non si ferma più. I giallorossi torneranno a disputare una gara ufficiale mercoledì 4 gennaio alle ore 16:30, quando affronteranno allo Stadio Olimpico il Bologna nel match valido per la sedicesima giornata di Serie A. Nonostante l'orario insolito, sono stati venduti oltre 45mila biglietti.

Il 23 febbraio alle ore 21 invece la Roma affronterà in casa il Salisburgo per il ritorno del playoff di Europa League e i tifosi vogliono sostenere dal vivo la propria squadra in un match così delicato. Al momento sono stati già strappati 55mila tagliandi e il numero è destinato ad aumentare.