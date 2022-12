Roma-Bologna: attesi oltre 60mila spettatori per la prima del 2023. Pienone anche contro Genoa, Fiorentina e Salisburgo

Come accaduto nel 2022, anche con l'anno nuovo l'Olimpico è pronto a riempirsi di tifosi giallorossi. Per la sfida contro il Bologna alla ripresa del 4 gennaio, infatti, sono attesi oltre 60mila spettatori e si va dunque verso il sold out: disponibili soltanto pochi biglietti. Pienone anche per la sfida di Coppa Italia contro il Genoa, attesi ad oggi 52mila spettatori. Siamo già a 50mila, invece, per la sfide contro la Fiorentina e per quella di Europa League contro il Salisburgo.