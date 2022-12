MILAN-ROMA: biglietti in vendita a partire dalle ore 12 di oggi. Settore ospiti a 30 euro (COMUNICATO)

La ripresa del campionato si avvicina e, come comunicato dalla Roma sul proprio sito, sono in vendita i biglietti per la partita contro il Milan, in programma domenica 8 gennaio alle ore 20:45. Il match, valido per la diciassettesima giornata, si giocherà allo Stadio San Siro. Questa la nota ufficiale: "Parte la vendita dei biglietti per Milan-Roma, in calendario domenica 8 gennaio alle 20:45!

I tagliandi del Terzo Anello Verde - Away Fan (30 €) possono essere acquistati dalle ore 12 di martedì 6 dicembre sul sito www.vivaticket.com e nei punti vendita Vivaticket.

Per comprare i biglietti del Settore Ospiti è necessario essere titolari dell'AS Roma Card".

