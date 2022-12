Europa League: alle 12 scatta la vendita libera per Roma-Salisburgo

La stagione è in pausa ma è da oggi, alle 12, che i tifosi della Roma non abbonati potranno assicurarsi un posto per Roma-Salisburgo, gara di ritorno dei sedicesimi di Europa League il programma il 23 febbraio. Da mezzogiorno, infatti, scatterà la vendita libera aperta a tutti i tifosi dopo la fase di prelazione riservata agli abbonati di coppa.

?️ Roma-Salisburgo di #UEL: alle 12:00 al via la vendita libera! Ultima ora per la prelazione riservata agli abbonati di coppa!#ASRoma — AS Roma (@OfficialASRoma) December 1, 2022