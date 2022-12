Biglietti: dalle 15 in vendita i tagliandi per le sfide con Fiorentina ed Empoli

Da oggi, alle 15, sarà possibile acquistare i biglietti per le gare interne con Fiorentina ed Empoli in programma alla ripresa delle attività: la Roma sfiderà i viola il 15 gennaio e, successivamente il 4 febbraio alle 18, accoglierà gli azzurri di Zanetti all'Olimpico.

Via alla vendita dei biglietti per le sfide all'Olimpico con la Fiorentina e con l'Empoli, in calendario rispettivamente il 15 gennaio alle 20:45 e il 4 febbraio alle 18! I tagliandi, massimo quattro per singola transazione, possono essere comprati a partire dalle ore 15 di venerdì 2 dicembre.

(asroma.com)

