Roma-Torino, attesi oltre 60000 spettatori. Già venduti più di 5000 biglietti per Roma-Salisburgo

L'entusiasmo per la Roma continua. Nonostante gli ultimi risultati non siano brillantissimi, i tifosi si dimostrano ancora una volta presenti e sono pronti a dimostrare tutto il loro amore anche durante la partita contro il Torino, ultimo appuntamento prima della sosta per il Mondiale. Domenica 13 novembre alle ore 15 sono attesi oltre 60000 spettatori.

Corsa al biglietto anche per Roma-Salisburgo, sfida valida per il ritorno dei playoff di Europa League. A solamente 3 ore dall'annuncio dell'inizio della vendita dei biglietti per gli abbonati alle partite di Serie A, sono già 5000 i tagliandi venduti per la partita europea in programma il 23 febbraio 2023 alle ore 21.