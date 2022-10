SAMPDORIA-ROMA: info biglietti. Settore ospiti a 20 euro

Dopo la sfida europea in casa del Betis, la Roma affronterà in trasferta la Sampdoria nella 10a giornata di campionato in programma lunedì 17 ottobre alle 18.30 a Marassi. Il club blucerchiato ha comunicato le modalità di acquisto dei tagliandi anche per il settore ospiti (al prezzo di 20 euro), riservato ai tifosi giallorossi:

L’U.C. Sampdoria comunica le modalità di vendita per l’incontro Sampdoria – Roma, in programma alle ore 18:30 di lunedì 17 ottobre p.v. allo stadio “Ferraris” di Genova e valida quale 10.a giornata della Serie A TIM 2022/23.

L’U.C. Sampdoria al fine di evitare lunghe code presso le rivendite autorizzate consiglia sempre di prediligere l’acquisto dei biglietti online tramite il proprio canale ufficiale sport.ticketone.it. La società non risponde di eventuali biglietti acquistati su siti non ufficiali.

SETTORE OSPITI

I biglietti saranno venduti senza alcuna limitazione (salvo differenti indicazioni da parte degli organi di pubblica sicurezza) a partire dalle ore 10:00 di martedì 11 ottobre presso i seguenti punti vendita:

On-line su ticketone.it

Rivendite Ticketone abilitate su tutto il territorio nazionale (clicca quiper cercare la rivendita più vicina)

Modalità di accesso

Per accedere allo stadio è obbligatorio presentare un documento d’identità valido oltre al tagliando di ingresso.

(sampdoria.it)

