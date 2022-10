Roma-Lazio: al via il "Derby Experience", in regalo due biglietti della Tribuna Monte Mario (FOTO)

Bella iniziativa della Roma, che ha deciso di fare un regalo ai tifosi giallorossi. La società capitolina ha dato il via al "Derby Experience", ovvero il concorso che regala due biglietti di Tribuna Monte Mario per Roma-Lazio. La decisione è maturata in seguito alla grande affluenza di tifosi che sarà presente allo Stadio Olimpico domenica 6 novembre alle ore 18. Dato che infatti il derby è praticamente sold out, la Roma ha deciso di provare a dare una chance ai tifosi che non sono riusciti ad acquistare i biglietti. Il contest terminerà l'1 novembre.

