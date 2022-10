HJK HELSINKI-ROMA: info biglietti. Da lunedì alle 12 al via la prima fase di vendita dei tagliandi. Settore ospiti a 25 euro

Tramite un comunicato ufficiale la Roma ha fornito le indicazioni ai tifosi per acquistare i tagliandi per assistere alla gara di Europa League contro l'HJK Helsinki in programma giovedì 27 ottobre in Finlandia. La nota del club:

Partirà a mezzogiorno di lunedì 17 ottobre la vendita dei biglietti per HJK Helsinki-Roma, penultimo impegno della fase a gironi di Europa League.

La procedura online prevede l’acquisto di un voucher pdf su asroma.com, che darà diritto alla ricezione via mail del biglietto valido per l’accesso allo stadio Bolt Arena di Helsinki.

In tutte le fasi di vendita, potrà essere richiesto massimo un biglietto per transazione.

Il biglietto nominativo in formato PDF sarà inviato all’indirizzo mail indicato in fase di acquisto del voucher, entro le ore 18 di martedì 25 ottobre.

In caso di acquisti multipli con lo stesso indirizzo mail, sarà inviata un'unica e-mail contenente più biglietti.

FASI DI ACQUISTO

In Fase 1 sarà data la possibilità di comprare il voucher su asroma.com esclusivamente ai titolari di Abbonamento Serie A Classic e Plus. Questa fase andrà dalle ore 12 di lunedì 17 alle ore 11:59 di mercoledì 19 ottobre.

Per finalizzare la prenotazione, dovrà essere inserito nell’apposito campo il PNR dell’abbonamento Serie A 22-23.

La Fase 2 (eventuale vendita libera) scatterà alle ore 12 di mercoledì 19 e durerà fino alle ore 13 di venerdì 21 ottobre. Potrà essere acquistato un solo voucher per transazione.

Il Settore Ospiti

Il prezzo del biglietto di Settore Ospiti (Settori 118-119-120) è di 25€.

L’acquisto del biglietto per questa partita non costituirà alcun diritto di prelazione per eventuali trasferte relative ai turni ad eliminazione diretta.

Non sarà possibile scegliere il posto e l’assegnazione avverrà a partire dal settore 118.

Le info per l'accesso allo Stadio

Il voucher ottenuto al termine del processo di acquisto non costituisce il titolo di accesso allo stadio.

Il biglietto (titolo di accesso per lo Stadio Bolt Arena di Helsinki) sarà inviato entro martedì 25 ottobre all’indirizzo mail inserito in fase di acquisto su asroma.com.

Eventuali variazioni o errori sul nominativo inserito dovranno essere segnalati all’indirizzo mail trasferta@asroma.it oppure al Contact Center AS Roma entro le ore 13 di venerdì 21 ottobre.

L’acquisto del biglietto comporta l’integrale accettazione del regolamento d’uso dello Stadio disponibile qui, nonché il rispetto del codice di condotta AS Roma disponibile qui.

Per accedere alla Bolt Arena sarà obbligatorio presentare il biglietto stampato o direttamente dallo smartphone (soluzione raccomandata).

Per richiedere l’acquisto dei biglietti riservati ai tifosi disabili (€25), è necessario inviare una mail a slo@asroma.it.

AS Roma, inoltre, raccomanda a tutti i propri tifosi di non recarsi in Finlandia per la gara senza essere già in possesso del biglietto valido per il settore ospiti e di verificare attentamente i requisiti di viaggio richiesti dalle autorità locali.

Per maggiori informazioni o in caso di mancata ricezione del biglietto è possibile scrivere una mail all’indirizzo trasferta@asroma.it o chiamare il Contact Center allo 06.89386000 (lun.-ven. 9:30-18:30).

(asroma.com)

