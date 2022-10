HELLAS VERONA-ROMA: info biglietti. Tagliandi in vendita dalle ore 10 del 24 ottobre, settore ospiti a 22 euro (COMUNICATO)

Lunedì 31 ottobre alle ore 18:30 la Roma scenderà in campo allo Stadio Bentegodi di Verona per affrontare l'Hellas Verona nel match valido per la dodicesima giornata di Serie A. Come annunciato dal sito ufficiale della società giallorossa, la vendita dei tagliandi partirà il 24 ottobre alle ore 10 ed il costo dei biglietti per il settore ospiti è di 22 euro. La nota ufficiale: "Parte il 24 ottobre alle 10 la vendita dei biglietti per il settore ospiti del “Bentegodi”, in vista di Hellas Verona-Roma.

La gara è in programma di lunedì 31 ottobre, vale la dodicesima giornata di Serie A e avrà inizio alle 18.30.

La vendita dei tagliandi dedicati ai tifosi romanisti – acquistabili on line su Vivaticket.com e nelle ricevitorie abilitate del circuito – terminerà alle 19 di domenica 30 ottobre (i residenti nel Lazio potranno acquistare esclusivamente ingressi per il settore ospiti).

Il costo dei biglietti è di 22 euro; i cancelli d’ingresso riservati alla tifoseria ospite sono i numeri 5 e 6".

(asroma.com)

