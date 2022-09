Biglietti: oggi al via la vendita di un nuovo pack per 4 partite e per Roma-Lecce

Nelle ultime settimane la dimostrazione d'amore dei tifosi della Roma non si è fermata. Sono 9 i sold out consecutivi fatti registrare nelle ultime sfide andate in scena all'Olimpico ed è previsto il decimo per il match contro l'Atalanta. Da oggi, inoltre, sarà possibile acquistare i biglietti per Roma-Lecce, in programma per il 9 ottobre. La società fa sapere che sarà meno a disposizione anche un Pack per 4 partite.

Un nuovo pack, una nuova grande opportunità per essere al fianco della Roma: solo 48 euro per quattro match, le sfide con Real Betis, Ludogorets, Torino e l'ottavo di Coppa Italia contro la vincente di Genoa-Spal.

A partire dalle ore 16 di oggi, venerdì 9 settembre, potrà essere infatti acquistato il nuovo Pack! Un'ottima occasione rispetto all'acquisto dei singoli tagliandi

Attenzione, però, perché allo stesso orario scatterà anche la vendita dei biglietti di Roma-Lecce!

IL PACK 4 GARE Le quattro partite del Pack sono le ultime due casalinghe del girone di Europa League, e quindi Roma-Real Betis del 6 ottobre (ore 21) e Roma-Ludogorets del 3 novembre (21), poi Roma-Torino di Serie A, in calendario il 13 novembre alle 15, più l'ottavo di Coppa Italia che vedrà la Roma impegnata contro una tra Genoa e Spal. Data e ora sono da confermare, ma si giocherà all'Olimpico. Il Pack potrà essere acquistato esclusivamente attraverso questi canali: SITO WEB UFFICIALE ASROMA.COM

CONTACT CENTER AS ROMA (solo per l'acquisto del ridotto persone disabili/invalidi 100% con accompagnatore) - Tel. 06.89386000 (dal lunedì al venerdì, orario 9:00-18:30)

ROMA-LECCE Non meno importante è la notizia che dalle ore 16 di venerdì 9 settembre sarà possibile acquistare i biglietti di Roma-Lecce, in agenda il 9 ottobre alle ore 20:45. Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti per singola transazione. Contemporaneamente alla vendita libera, e per tutto il periodo di vendita, gli abbonati Plus per la stagione 2022/23, potranno usufruire di un prezzo dedicato per l’acquisto di biglietti extra anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento. Per esercitare la prevendita, solo online sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un massimo di due biglietti in un’unica transazione. Gli abbonati Plus potranno accedere al servizio di rivendita a partire dalle ore 10 del 14 settembre.

