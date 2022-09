Biglietti: dalle 12 di oggi tagliandi in vendita per le sfide all'Olimpico con Betis e Napoli

Parte oggi, dalle 12.00, la vendita dei biglietti per due sfide fondamentali che andranno in scena allo Stadio Olimpico: Roma-Betis di Europa League, in programma il 6 ottobre, e Roma-Napoli di campionato che si disputerà il 23 ottobre. Il comunicato del club giallorosso:

Dalle 12 di martedì 20 settembre potranno essere acquistati i biglietti di Roma-Real Betis e di Roma-Napoli, due importanti snodi stagionali per i giallorossi.

Sia per la sfida di Europa League, in calendario giovedì 6 ottobre alle 21, sia per il match di campionato, in agenda domenica 23 ottobre alle 20:45, ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti per singola transazione.

Per gli abbonati Plus

Contemporaneamente alla vendita libera, e per tutto il periodo di vendita, gli abbonati Plus potranno usufruire di un prezzo dedicato per l’acquisto di biglietti extra anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento.

Per esercitare la prevendita, solo online sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un massimo di due biglietti in un’unica transazione.

Gli abbonati Plus potranno accedere al servizio di rivendita a partire dalle ore 10 di giovedì 22 settembre.

Limitazioni alla vendita

La vendita per i residenti nella regione Campania è vietata fino a nuove disposizioni eventualmente e successivamente comunicate dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.

Maggiori informazioni sulla vendita dei biglietti per il settore ospiti, verranno comunicate nei prossimi giorni.

(asroma.com)

