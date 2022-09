Anche le aziende rispondono presente. Esauriti i settori premium dello Stadio Olimpico

Dopo aver fatto registrare il nono sold out consecutivo nel match di martedì contro il Monza, la Roma, tramite una nota rilasciata sul proprio sito, ha fatto sapere che sono esauriti i per i settori premium per questo campionato. Sono oltre 500 le aziende che hanno deciso di vivere l'esperienza delle aree hospitality del club giallorosso. Tanti i vantaggi di questa partnership come l'ingresso prioritario, la miglior visuale possibile del campo e un'esperienza culinaria di alto livello grazie al menù dello chef stellato Antonio Baldassarre.

? SOLD OUT i settori Premium! ?#ASRoma — AS Roma (@OfficialASRoma) September 1, 2022

VAI ALLA NEWS ORIGINALE