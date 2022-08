UDINESE-ROMA: info biglietti. Settore ospiti in vendita a 25 euro

In vista del match del 4 settembre in programma alla Dacia Arena tra Udinese e Roma, valido per la quinta giornata di Serie A, il club bianconero ha reso note le informazioni relative ai biglietti:

Un big match da vivere nella meraviglia della Dacia Arena.

Non perdere l’occasione di sostenere i bianconeri nella sfida alla Roma di Josè Mourinho per sprigionare la tua passione bianconera.

Sono in vendita dalle ore 12:00 del 26 agosto 2022 i biglietti per il match in programma domenica 4 settembre alle ore 20.45, con tariffe a partire da 25€

I tagliandi sono disponibili online (al sito sport.ticketone.it ), presso le rivendite autorizzate e presso i botteghini esterni della Dacia Arena aperti nei seguenti orari:

Lunedi – venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19

Sabato 3 settembre dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19

Sabato 27 agosto dalle 9 alle 13

Domenica 28 agosto CHIUSO

Domenica 4 settembre dalle 10 alle 20.45

I biglietti del settore ospiti sono acquistabili dalle 12:00 del 26 agosto fino alle 19 del 3 settembre 2022.

Di seguito le tariffe:

Curva Nord/Sud: 25€ (intero); 15€ (under 18)

Distinti: 30€ (intero); 25€ (ridotto); 20€ (under 18)

Tribune laterali nord/sud: 30€ (intero); 25€ (ridotto); 20€ (under 18)

Tribune centrali nord/sud: 45€ (intero); 40€ (ridotto); 35€ (under 18)

Settore ospiti: 25€

La tariffa ridotta si applica a donne, over 65 e invalidi 70%

CORPORATE HOSPITALITY

Per acquistare biglietti nelle aree di corporate hospitality di Udinese Club House, si prega di scrivere una mail a hospitality@udinesespa.it

CAMBIO UTILIZZATORE: Attivo per tutti i biglietti tranne settore ospiti e per gli abbonamenti (eccetto family, studenti e sportivi).

SETTORE OSPITI: biglietti in vendita dalle 12:00 del 26 agosto fino alle 19:00 del 3 settembre. Nessuna restrizione.

