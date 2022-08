ROMA-HJK HELSINKI, info biglietti: tagliandi in vendita dalle ore 12 di oggi

ASROMA.COM - Il primo impegno europeo stagionale della Roma si avvicina: giovedì 15 settembre alle ore 21 i giallorossi accoglieranno allo Stadio Olimpico l'HJK Helsinki nella sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. La società giallorossa ha annunciato tramite un comunicato apparso sul sito ufficiale che i biglietti per assistere alla sfida saranno in vendita dalle ore 12 di oggi.

"Tornano le notti europee allo Stadio Olimpico, con l'Europa League 2022-23. I giallorossi debuttano in casa il 15 settembre alle 21 contro l'HJK Helsinki. A partire dalle ore 12 di lunedì 29 agosto, sarà possibile acquistare i biglietti per questa partita, valevole per il matchday 2 del girone C. Ogni tifoso potrà comprare fino a un massimo di 4 tagliandi per singola transazione.

I PREZZI Per questa gara, i prezzi dei biglietti vanno da un minimo di 13 euro a un massimo di 55. Le tariffe sono convenienti e alla portata, con diverse offerte. Gli abbonati Plus possono beneficiare di una scontistica valida in tutti i settori, per l'acquisto di biglietti di Curva, di Tribuna Tevere e di Tribuna Monte Mario.

RIDUZIONI RIDOTTO UNDER 30 - La riduzione Under 30 è riservata a tutti coloro che non hanno ancora compiuto 30 anni. In fase d’acquisto, la riduzione deve essere selezionata nell’apposito menù a tendina. Potranno essere acquistati esclusivamente nei settori contrassegnati dall’icona "Under 30".

DISABILI o INVALIDI 100% + ACCOMPAGNATORE - Il ridotto, per le persone disabili su sedia a rotelle o Invalidi al 100% con accompagnatore (18 euro), sarà acquistabile esclusivamente contattando il Contact Center AS Roma Tel. 06.89386000 (dal lunedì al venerdì, orario 9:00-18:30).

Per accedere alla tariffa ridotta occorre essere in possesso di una documentazione che attesti la disabilità al 100% e il diritto di accompagno. Verranno emessi due biglietti, uno per la persona con disabilità e uno per il suo accompagnatore.