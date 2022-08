Roma-Atalanta, info biglietti: via alla vendita libera. Curva e Distinti Sud a 40 euro

ASROMA.COM - A poco meno di un mese dalla sfida all'Olimpico tra Roma e Atalanta, parte la vendita libera dei titoli d'accesso allo stadio per assistere proprio al match contro i nerazzurri di Gasperini. La Roma rende note le modalità di vendita e le informazioni principali relative ai biglietti per levento:

"Si avvicina il primo grande test all'Olimpico! Nel weekend del 17/18 settembre la Roma ospiterà l'Atalanta. In attesa di conoscere data e orario dalla Lega di A, alle 15 del 23 agosto scatta la vendita dei biglietti.

Ogni tifoso potrà comprare fino a un massimo di 4 biglietti per singola transazione

I VANTAGGI PER GLI ABBONATI PLUS

Contemporaneamente alla vendita libera, e per tutto il periodo di vendita, gli abbonati Plus per la stagione 2022-23 potranno usufruire di un prezzo dedicato per l’acquisto di biglietti extra anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento.

Per esercitare la prevendita, solo online sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita.

Ogni abbonato potrà acquistare un massimo di due biglietti in un’unica transazione.

Gli abbonati Plus potranno accedere al servizio di rivendita a partire dalle ore 10 del 24 agosto.

ULTIME ORE PER IL PACK 3 GARE

La sfida con l'Atalanta rientra nel Pack 3 gare, che vi dà la possibilità di acquistare a un prezzo vantaggioso i biglietti delle prossime tre partite casalinghe della Roma: con l'Atalanta, appunto, e poi con Lecce e Napoli.

Per sfruttare questa possibilità, c'è tempo fino alle ore 15 di mercoledì 24 agosto".

