Inter-Roma, info biglietti: da oggi in vendita i tagliandi per il settore ospiti

ASROMA.COM - A praticamente un mese dalla sfida contro l'Inter, l'As Roma rende note le modalità d'acquisto dei tagliandi per accedere al settore ospiti di San Siro. Biglietti in vendita a partire dalla giornata di oggi, come comunicato proprio dal club giallorosso attraverso i propri canali ufficiali. Di seguito la nota in merito:

"Dalle ore 10:30 di mercoledì 31 agosto saranno in vendita i biglietti del terzo anello blu dello Stadio Meazza (Settore Ospiti) per il match Inter-Roma.

La gara è in programma sabato 1° ottobre alle 18 ed è valida per la giornata numero 8 di Serie A. I tagliandi a disposizione dei tifosi romanisti possono essere acquistati al prezzo di 25 euro.

I biglietti possono essere acquistati online sul sito vivaticket.com e nei punti vendita Vivaticket".

