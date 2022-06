Abbonamenti: vendita libera sui posti rimasti in Curva Sud laterale

Come fa sapere la Roma con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale e diffusa tramite i vari canali social, ci sono ancora posti disponibili in Curva Sud laterale che dunque saranno acquistabili in vendita libera. Fino alle ore 18 di giovedì 16 giugno, gli abbonati della stagione 2021/22, potranno rinnovare l'abbonamento, confermando il loro posto oppure scegliendo uno nuovo.

Via libera da ora ai nuovi abbonamenti sui posti ancora disponibili in Curva Sud laterale! https://t.co/lrJVMthGEc — AS Roma (@OfficialASRoma) June 1, 2022