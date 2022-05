TORINO-ROMA, info biglietti: settore ospiti a 20 euro

La Roma farà visita al Torino nell'ultima giornata di campionato, in programma il 20 maggio, prima della finale di Conference League contro il Feyenoord. Il club granata ha comunicato le informazioni per i biglietti per assistere al match:

Il Torino F.C. S.p.A. comunica che da martedì 17 maggio saranno in vendita i tagliandi per la gara di Campionato Torino vs Roma, in programma venerdì 20 maggio alle ore 20:45.

MODALITA’ DI VENDITA:

Vendita Libera: dalle ore 10:00 di martedì 17 maggio.

Limitazioni di vendita:

In basa alla Determinazione dell’ ONMS n. 20 del 11 maggio 2022 la vendita dei tagliandi ai residenti della regione Lazio sarà possibile esclusivamente per il settore “ospiti” e solo ai sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della AS Roma.

CANALI DI VENDITA;

- online sul sito torinofc.vivaticket.it

- Biglietteria Nord Stadio Olimpico Grande Torino (da lunedì a venerdì orari 10-13 e 14-18)

- Punti vendita abilitati Vivaticket

Il giorno della gara non è consentita la vendita alle casse dello stadio.

Si ricorda che l’utilizzo del VOUCHER sarà possibile esclusivamente on line sul sito torinofc.vivaticket.it e presso la Biglietteria Nord dello Stadio Olimpico.

Non sarà utilizzabile presso i Punti Vendita.

Per l’emissione dei titoli l’acquirente dovrà fornire un recapito telefonico e sarà necessario presentare i documenti di identità di tutti i titolari dei tagliandi.

PREZZI:

20 euro in Curva Maratona (10 euro per gli Under 16 e Donne)

20 euro in Curva Primavera (10 euro per gli Under 16 e Donne)

30 euro in Distinti Granata (15 euro per gli Under 16 e Donne)

40 euro in Tribuna Granata (20 euro per gli Under 16 e Donne)

90 euro in Poltroncine Granata (45 euro per gli Under 16 e Donne)

220 euro in Tribuna Grande Torino (110 euro per gli Under 16 e Donne)

Ingresso gratuito per i bambini di età inferiore ai 6 anni

SETTORE OSPITI

Tagliandi in vendita ai possessori della Fidelity Card AS Roma: 20 euro (10 euro per gli Under 16 e donne) dalle 10:00 martedì 17 maggio e fino alle 19:00 di giovedì 19 maggio.

La vendita dei tagliandi ai residenti della regione Lazio sarà possibile ai soli possessori della Fidelity AS Roma.

NOTA

Al fine di evitare code ed assembramenti agli sportelli della Biglietteria dello Stadio la società consiglia di effettuare gli acquisti ON LINE.

Per l’acquisto dei biglietti occorre entrare nel sito di torinofc.vivaticket.it e cliccare sulla gara: dopo aver effettuato la scelta del posto e la tariffa, il sistema chiede nel campo COUPON l’inserimento del numero della Fidelity Card (015…..) sulla quale era caricato l’abbonamento 2019/2020. Per usufruire della prelazione inserire il numero di tessera anche se è scaduta e non è stata ancora rinnovata.

Al termine dell’operazione verrà inviata una mail al proprio indirizzo di posta elettronica contenente la ricevuta della transazione e il link per poter scaricare il biglietto in formato PDF, da stampare oppure da presentare sullo smartphone.

Sarà inoltre possibile utilizzare come mezzo di pagamento il Voucher andando ad inserire il codice richiesto al termine delle fasi dell’acquisto.

NORME PER L’ACCESSO

Gli ingressi dello stadio Olimpico Grande Torino apriranno due ore prima dell’inizio della gara.

Al fine di regolamentare gli accessi ai prefiltraggi dello stadio si raccomanda di arrivare allo stadio con congruo anticipo e presentarsi agli ingressi muniti di: titolo di accesso + documento di identità al fine da velocizzare le modalità di controllo da parte del personale di servizio.

Durante la permanenza nell’impianto occupare esclusivamente il posto indicato sul biglietto, rispettare il distanziamento previsto di almeno 1 metro tra una persona e l’altra, evitare assembramenti e code durante le operazioni di accesso e deflusso all’interno dell’impianto e rispettare le indicazioni da parte del personale steward. E' raccomandato l'utilizzo della mascherina negli ambienti chiusi.

Invitiamo tutti i tifosi a contribuire alla giornata di sport nel rispetto delle regole, del clima sereno e della passione per i colori granata, anche nel rispetto delle norme comportamentali previste per evitare il contagio da Covid-19.

(torinofc.it)

