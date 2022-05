Roma-Venezia: nuovi biglietti a disposizione per i distinti nord-ovest

Per l'ultima gara casalinga della Roma in questa stagione, in occasione della sfida valida per la 37a giornata di campionato contro il Venezia in programma sabato sera all'Olimpico, il club giallorosso annuncia che sono a disposizione nuovi biglietti. Il comunicato della Roma:

Nuovi biglietti a disposizione dei romanisti per Roma-Venezia, giornata numero 37 di Serie A.

Considerata la grande richiesta, il Club ha ottenuto dalle autorità la possibilità di vendere il settore distinti nord-ovest, generalmente dedicato agli ospiti.

Come era già avvenuto in Roma-Bologna, la decisione darà la possibilità ad ancora più tifosi giallorossi di non mancare all’ultima partita casalinga della stagione. Vi aspettiamo

(asroma.com)

