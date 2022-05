Roma-Feyenoord: al via la registrazione per la finale di Tirana, già oltre 5000 persone in coda

Parte la corsa al biglietto per Tirana. Il giorno dopo la conquista della finale di Conference League, la Roma ha dato il via alla lotteria che assegnerà i biglietti per l'ultimo appuntamento della stagione. Considerata la limitata disponibilità di tagliandi, il club giallorosso ha deciso di riservare la propria quota di biglietti agli abbonati. Dalle 9 al via la registrazione, che sarà possibile fino alle 13: già si segnalano oltre 5000 persone in coda. La Roma inoltre ha deciso di ricompensare i 166 abbonati presenti nella trasferta di Bodo/Glimt-Roma dello scorso ottobre, la partita del rovinoso 6-1 che resta l'unica macchia nel percorso europeo dei giallorossi.