Fiorentina-Roma: info biglietti. Da domani alle 15 la vendita libera

Dopo la sfida di Conference League la Roma farà tappa a Firenze per la penultima trasferta della stagione. Il club giallorosso ha reso noto che da domani partirà la vendita dei biglietti per la sfida con la Fiorentina, in programma lunedì 9 maggio alle 20.45.

A seguito delle misure organizzative assunte in sede di Gos (Gruppo Operativo di Sicurezza), i residenti nella Regione Lazio potranno acquistarli presso la Rete vendita Ticketone esclusivamente nel Settore Ospiti e solo se in possesso della AS Roma Card. 30 euro il prezzo dei tagliandi, che resteranno in vendita fino alle ore 19 di domenica 8 maggio.

(asroma.com)