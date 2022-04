Roma-Venezia: sold out per i settori in 'flash sales'

La Roma aveva messo in vendita, con la modalità 'Flash sales', alcuni tagliandi per Roma-Venezia, ultima gara casalinga di campionato. Ed il risultato ha confermato la passione dei tifosi giallorossi che sta accompagnando l'intera stagione romanista: registrato il "sold out" che, con ogni probabilità, porterà ad un Olimpico gremito anche per la gara in programma il 15 maggio.

Grazie a tutti! ?❤️ ?️ Ancora una volta la vostra grande passione si è fatta sentire: ⚡️ i settori in Flash Sales per Roma-Venezia sono ???? ???! ⚡️ Nei prossimi giorni comunicheremo le nuove modalità di acquisto.#ASRoma pic.twitter.com/zS7iBbt7iM — AS Roma (@OfficialASRoma) April 14, 2022