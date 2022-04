Roma-Bologna: sold out vicinissimo, attesi oltre 60 mila spettatori. Possibile apertura del settore ospiti ai tifosi giallorossi

La febbre non si ferma. Domani la Roma sarà impegnata a Leicester e si giocherà una chance per la finale di Conference League, ma i tifosi giallorossi rispondono presente anche per la sfida di campionato con il Bologna in programma domenica prossima. Altro sold out vicino: sono oltre 60 mila (abbonati compresi) gli spettatori attesi per il penultimo match casalingo di campionato.

La Roma al momento sta valutando anche la possibilità di aprire ai propri tifosi anche il settore ospiti (Distinti Nord-Ovest), come avvenuto già in questa stagione nelle gare con Empoli e Sampdoria, quando la capienza era ancora limitata al 75%. Al momento sono attesi solo 100 tifosi rossoblu e per questo motivo il club giallorosso si è messo in contatto con le autorità per valutare la possibilità di trasferire la tifoseria ospite in un altro settore, lasciando così liberi altri posti per i sostenitori romanisti.