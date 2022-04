AL via da oggi alle 12 la vendita dei biglietti per Roma-Bologna. Novità importante, perchè gli abbonati possono acquistare dei biglietti extra per amici e parenti a 5€. Ma le promozioni non finiscono qui: chi non è abbonato, e compra almeno un tagliando a tariffa intera, può infatti aggiungere nella stessa transazione ulteriori tre biglietti a 10€ l’uno.

(asroma.com)

