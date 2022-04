Roma-Bologna: anche il settore ospiti a disposizione dei tifosi giallorossi

L'onda d'amore per la Roma continuerà in campionato con l'impegno col Bologna, in programma domenica allo Stadio Olimpico, che può far registrare un altro sold out. Al punto che il tifo romanista potrà spingersi fino allo spicchio che tradizionalmente viene consegnato alla tifoseria ospite. Come comunicato dal club giallorosso, infatti, ora i tifosi della Roma possono acquistare tagliandi per il settore inizialmente dedicato ai supporters del Bologna che saranno nella capitale in un numero esiguo.