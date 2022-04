NAPOLI-ROMA: info biglietti. Trasferta vietata ai residenti a Roma e provincia. Tagliandi a 50 euro

Il Napoli ha annunciato le disposizioni relative ai biglietti in vendita per la sfida contro la Roma, in programma lunedì alle ore 19 e valida per la trentaduesima giornata di Serie A. Questo il contenuto della nota ufficiale apparsa sul sito della società partenopea.

Le modalità di vendita del settore ospiti:

Prezzo Tagliando: € 50,00

Modalità di vendita: punti vendita abilitati Ticketone e web

Inizio Vendite: mercoledì 13 aprile 2022 ore 14:00

Chiusura Vendite: domenica 17 aprile 2022 ore 19.00

Divieto di vendita per i residenti a Roma e in tutta la provincia

Incedibilità del titolo

Ingresso: Gate 26.

(sscnapoli.it)

