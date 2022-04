Leicester-Roma: rimborso di 10 euro per i tifosi che hanno acquistato il biglietto

Alla vigilia di Leicester-Roma, semifinale d'andata di Conference League in programma domani sera, il club fornisce un aggiornamento sui biglietti, oltre alle indicazioni per i tifosi giallorossi in trasferta:

IL RIMBORSO

A seguito di un errore nella formulazione del prezzo di vendita del ticket per Leicester-Roma (non dipeso dal Club), l’AS Roma ha ottenuto un rimborso di 10 euro per gli acquirenti.

Queste le modalità per ottenerlo:

Acquisti effettuati tramite canali ufficiali del Club

Per i biglietti acquistati attraverso i canali ufficiali del Club, sarà automaticamente effettuato lo storno parziale. L’importo pari a 10€ sarà riaccreditato sulla carta di credito, il conto Paypal o il conto bancario utilizzati per l’acquisto.

Il rimborso parziale sarà eseguito entro 30 giorni o visibile nell’estratto conto di maggio. I tempi del riaccredito della somma possono dipendere infatti dal proprio istituto bancario.

AS Roma informa che non sarà possibile richiedere il rimborso parziale dei biglietti acquistati, in modalità e canali diversi da quanto sopra indicato.

(asroma.com)

La Roma, secondo quanto appreso, ha raccolto una segnalazione dai propri tifosi rispetto ad un parametro del regolamento della Conference League che impone un tetto al prezzo di vendita per i settori ospiti. Il club ha interpellato l'Uefa e il Leicester ed ha ottenuto l'ok al rimborso per i propri tifosi pari a 10 euro (l’eccedenza rispetto al tetto di 35 euro). Il club inglese è stato collaborativo.