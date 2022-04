Inter-Roma: 4105 biglietti venduti per il settore ospiti

Prosegue la manifestazione d'amore da parte dei tifosi della Roma alla squadra di Josè Mourinho: sono 4105 i tagliandi staccati per il settore ospiti di San Siro, dove domani i sostenitori giallorossi si riverseranno in occasione della partita con l'Inter. In attesa della doppia sfida con il Leicester, dunque, i tifosi della Roma non fanno mancare il proprio supporto neanche in campionato.