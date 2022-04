Euforia Roma: attesi oltre 50mila spettatori per le sfide con Bologna e Venezia. Venduti già 17mila biglietti per il Leicester

I tifosi della Roma continuano a sostenere la squadra con una passione unica. Le prossime due partite di campionato in scena allo Stadio Olimpico saranno contro Bologna e Venezia e ad oggi sono già attesi oltre 50 mila spettatori per ciascun match.

La vittoria contro il Bodo/Glimt ha permesso ai giallorossi di continuare il loro percorso europeo ed ora affronteranno il Leicester in semifinale: sono già 17 mila i biglietti venduti solamente nella fase di prelazione e ieri alle 23.59 erano già stati acquistati 2 mila tagliandi. Inoltre l'80% degli abbonati ha confermato il posto per non perdersi la sfida in programma il 5 maggio alle ore 21.