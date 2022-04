Conference League, ROMA-LEICESTER: al via la vendita libera. Quasi 100mila persone in coda (FOTO)

Raggiunta la semifinale di Conference League dopo aver battuto il Bodø/Glimt nei quarti, cresce anche l'entusiasmo dei tifosi in vista del doppio confronto con il Leicester. Dopo la fase di prelazione riservata agli abbonati, dalle 15.00 è scattata la vendita libera per assicurarsi un biglietto per assistere alla semifinale di ritorno con gli inglesi in programma il 5 maggio alle 21.00 all'Olimpico. Lo fa sapere il club giallorosso:

Intorno alle 15.35 si registrano quasi 100mila persone in coda per l'acquisto del tagliando.