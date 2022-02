ROMA-GENOA: le modalità di accesso all'Olimpico (COMUNICATO)

Si avvicina il match tra Roma e Genoa, valido per la 24esima giornata di campionato ed in programma domani alle ore 15:00. Il club giallorosso ha voluto fornire le informazioni sulle modalità di accesso allo Stadio Olimpico, che tornerà a riempirsi nuovamente al 50%. Questo il comunicato della società.

Ecco quali sono tutte le info utili per i romanisti, a partire dall' obbligo di indossare la mascherina FFP2 , come disposto con il Decreto-legge del 30 dicembre 2021 per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19.

ACQUISTA IL TUO BIGLIETTO ORA!

Gli orari di apertura

...e puoi entrare anche in Digitalbits!

1. Scaricare AstraX , il wallet che permetterà di accedere ai servizi Digitalbits (iPhone o Android) 2. Creare un account 3. Superato il prefiltraggio all'Olimpico, lo staff di Digitalbits sarà presente in più punti intorno allo stadio per rispondere a eventuali domande e fornire tutte le informazioni necessarie

C’è un motivo in più per recarsi sabato all'Olimpico: Digitalbits, Main Global Partner del Club, guiderà i tifosi giallorossi alla scoperta del proprio ecosistema blockchain.

Modalità di accesso allo Stadio

In ottemperanza al Decreto-legge del 30 dicembre 2021, la capienza consentita negli stadi non può essere superiore al 50%. Per assistere agli eventi sportivi sarà necessario essere in possesso della “Certificazione Verde COVID-19” (c.d. Green Pass Rafforzato). L’obbligo scatta per tutti i partecipanti dai 12 anni in su.

È una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute.

La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni:

aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale)

essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi

La Certificazione verde COVID-19 non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

Per tutte le informazioni utili su come ottenere il Green Pass consulta il sito https://www.dgc.gov.it/web/

Non saranno ammessi tifosi in possesso di Certificazione non idonea o non verificabile dagli steward presenti presso i varchi di accesso.

Al fine di velocizzare le procedure e facilitare i controlli si raccomanda l’utilizzo della versione digitale del QR Code (visualizzato da smartphone tramite app dedicate o come screenshot).