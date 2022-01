Roma-Juventus: lunedì 3 gennaio il club comunicherà le informazioni sui biglietti (COMUNICATO)

A causa delle nuove restrizioni imposte dal Governo per combattere la variante Omicron, la Roma ha interrotto la vendita dei biglietti per il match contro la Juventus, in programma domenica 9 gennaio alle ore 18:30. Con le nuove regole la capienza degli stadi è stata ridotta al 50% e, come annunciato dal club giallorosso in un comunicato, lunedì 3 gennaio verranno comunicate tutte le informazioni.

"Nella giornata di lunedì 3 gennaio il Club comunicherà quanto deciso riguardo le modalità di accesso alla partita Roma-Juventus, sia per gli abbonati sia per chi ha acquistato i biglietti per la singola gara".

(asroma.com)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE