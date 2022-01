Roma-Juventus: da ora alle 15 del 7 gennaio al via la fase di vendita per chi aveva acquistato un biglietto

Nuove comunicazioni, dopo la riduzione della capienza negli impianti sportivi dal 75% al 50%, da parte della Roma sul fronte biglietti in vista di Roma-Juventus, prima gara all'Olimpico del 2022 in scena il 9 gennaio alle 18.30.

Al via la nuova fase di vendita per acquistare un tagliando ed assistere al big match: "Da ora e fino alle ore 12.00 di venerdì 7 gennaio, le sole persone che avevano precedentemente effettuato l’acquisto di un biglietto per questa gara potranno acquistare un nuovo titolo", fa sapere il club giallorosso.