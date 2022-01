Roma-Cagliari: da oggi fino alle 18:00 di giovedì 3 febbraio è possibile richiedere la compensazione per la gara

Da oggi, fino alle ore 18:00 di giovedì 3 febbraio, è possibile richiedere la compensazione per Roma-Cagliari. Sono esclusi dalla procedura gli abbonati (di tutti i settori) vincitori del sorteggio che hanno ricevuto il biglietto di Tribuna Tevere valido per la gara. Ecco quanto si legge sul sito della Roma: “A seguito delle disposizioni che hanno imposto la riduzione della capienza al limite massimo di 5.000 spettatori, il Club ha deciso di compensare la mancata partecipazione a Roma-Cagliari (partita inclusa nell’abbonamento). A partire dalle ore 12:00 di lunedì 24 gennaio, ed entro e non oltre le ore 18:00 di giovedì 3 febbraio, sarà possibile in maniera autonoma richiedere la compensazione, inserendo il proprio PNR all’interno della pagina dedicata che verrà attivata lunedì 24 gennaio alle ore 12:00."

(asroma.com)

