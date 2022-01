Coppa Italia, ROMA-LECCE: sorteggio tra gli abbonati per i 5mila posti (COMUNICATO)

Come ieri per Roma-Cagliari anche in occasione di Roma-Lecce, ottavi di finale di Coppa Italia in programma giovedì alle 21.00 allo stadio Olimpico, la capienza sarà di un massimo di 5mila spettatori. La Roma ha comunicato le modalità di accesso allo stadio:

Vuoi richiedere il tuo biglietto per Roma-Lecce? Ecco come fare.

A partire dalle ore 16:00 di lunedì 17 gennaio, ed entro e non oltre le ore 16:00 di martedì 18 gennaio, sarà possibile in maniera autonoma registrarsi per il sorteggio, inserendo il proprio PNR all’interno della pagina dedicata.

Sarà possibile inserire fino a 4 PNR in un’unica richiesta in modo che parenti e amici giallorossi possano tentare insieme la fortuna.

Ho partecipato al sorteggio per Roma-Cagliari ma non sono stato estratto: posso partecipare anche al sorteggio per Roma-Lecce?

Sì, sono esclusi dalla procedura solamente i vincitori del sorteggio organizzato per Roma-Cagliari.

Cosa succede se vengo estratto?

I fortunati vincitori verranno estratti nella giornata di martedì ed entro le ore 18.00 di mercoledì 19 gennaio riceveranno tutti il biglietto tramite e-mail.

In caso di estrazione per Roma- Lecce, come già successo per la gara contro il Cagliari, lo stesso PNR non potrà registrarsi per eventuali nuove estrazioni su partite future. Inoltre la partita di Coppa Italia sarà considerata un regalo da parte del Club ai suoi abbonati, pertanto gli stessi avranno comunque diritto di accedere alla procedura di compensazione per la mancata partecipazione a Roma-Cagliari.

Per motivi organizzativi, i biglietti emessi anche per questa gara, saranno per il settore dì Tribuna Tevere. Per gli abbonati del suddetto settore non sarà possibile garantire lo stesso posto dell'abbonamento.

Se non vengo estratto o non partecipo alla registrazione?

Per chi non potrà accedere allo stadio, come precedentemente comunicato, il Club ha deciso di compensare agli abbonati 2021/2022, la mancata partecipazione a Roma-Cagliari (partita inclusa nell’abbonamento) con diverse soluzioni fra cui scegliere:

1. Conservare il proprio posto in abbonamento, a titolo gratuito, per l’ottavo di finale di UEFA Conference League

2. Donare il valore del rateo della singola partita per il progetto di Roma Cares 'Calcio con il Cuore'

3. Ricevere un voucher del valore del rateo della singola partita

4. Ricevere un rimborso monetario del valore del rateo della singola partita

AS Roma inoltre informa che, la procedura per la compensazione verrà comunicata nei prossimi giorni e resterà poi attiva per i successivi 10, terminati i quali il Club devolverà il valore del rateo della singola partita alle iniziative di Roma Cares.

(asroma.com)

