As Roma: le modalità di compensazione agli abbonati per Roma-Cagliari

Chi può richiedere la compensazione?

Tutti coloro che sono in possesso di un abbonamento valido per la stagione 2021-22 e che a causa della riduzione della capienza a 5.000 spettatori, non hanno potuto assistere alla gara Roma-Cagliari.

Sono esclusi dalla procedura di compensazione gli abbonati (di tutti i settori) vincitori del sorteggio che hanno ricevuto il biglietto di Tribuna Tevere valido per la gara Roma-Cagliari. Per loro la partita è stata conteggiata come parte dell’abbonamento.

Ne potrà beneficiare, invece, chi si è aggiudicato l’estrazione di Roma-Lecce di Coppa Italia: la partita è considerata un regalo da parte del Club ai suoi abbonati.