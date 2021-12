Roma-Spezia: quota quasi 42mila spettatori. Con la Samp oltre 43mila

La Roma si appresta a chiudere il 2021 con tre partite di campionato in programma: i giallorossi affronteranno lo Spezia lunedì 13 dicembre alle 20.45 allo Stadio Olimpico, poi l'Atalanta in trasferta sabato 18 alle 15.00 per la 18a giornata di Serie A, e la Sampdoria prima delle festività natalizie il 22 dicembre alle 18.30.

Per le due sfide casalinghe non mancherà il sostegno del tifo romanista: con lo Spezia saranno quasi 42mila spettatori attesi all'Olimpico, mentre oltre 43mila tifosi sosterranno la Roma contro i blucerchiati.

LR24