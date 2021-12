Roma: Olimpico verso il sold out anche per Spezia e Samp. Già 5000 biglietti venduti per il match con la Juve

L'ultimo ko in campionato con il Bologna lascia ancora l'amaro in bocca ma non ferma l'entusiasmo dei tifosi della Roma. L'Olimpico si prepara a registrare altri due 'sold out'. Non solo per l'Inter: restano pochissime disponibilità per il match di sabato con i nerazzurri, solo 1500 tagliandi e tutti per il settore ospiti.

È vicino il tutto esaurito anche per i successivi due match casalinghi. Quasi 40 mila gli spettatori (abbonati compresi) attesi per la sfida con lo Spezia di lunedì 13 dicembre, 42 mila invece per la gara con la Sampdoria. l'ultima partita casalinga dei giallorossi nel 2021 in programma mercoledì 22. Per entrambe le gare la società giallorossa aveva lanciato la promo 'Black Friday', che permetteva ai tifosi di acquistare i tagliandi a metà prezzo (7 euro per la Curva Nord, 10 per la Tevere) fino allo scorso 29 novembre.

Procede spedita anche la vendita libera per Roma-Juve del prossimo 9 gennaio, prima partita interna del nuovo anno. In sole 3 ore dall'apertura sono già stati staccati 5000 tagliandi.