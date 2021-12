Milan-Roma: settore ospiti sold out. Per la Juve attesi 42 mila spettatori

Aggiornamenti dal botteghino per la Roma che conferma la tendenza della stagione e registra altri due sold out. Tutto esaurito il settore ospiti di San Siro per la sfida con il Milan del prossimo 6 gennaio, primo appuntamento di campionato del 2021. L'Olimpico riaprirà i battenti il 9 gennaio per il big match con la Juve e anche in questo caso raggiungere il sold out sarà questione di poco: attesi 42 mila spettatori, compresi gli abbonati.