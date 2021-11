Roma-Zorya: attesi 30 mila spettatori. Sold out vicino per Torino ed Inter

Dopo due trasferte della Roma e in mezzo la sosta per le nazionali, lo Stadio Olimpico riapre i battenti per i tifosi giallorossi e la risposta del pubblico giallorosso, sempre più presente dalla riapertura al pubblico degli impianti, non si è fatta attendere. Giovedì c'è la sfida decisiva per la qualificazione alla fase finale di Conference League con lo Zorya Lugansk, per la quale sono attesi 30 mila spettatori (abbonati compresi). 40 mila sono invece gli spettatori previsti per il match con il Torino di domenica prossima. Sold out vicinissimo per il big match con l'Inter di sabato 4 novembre, per il quale restano pochi biglietti disponibili. Per il match con i nerazzurri da segnalare la vendita a rilento del settore ospiti: finora staccati solo 1000 tagliandi.





